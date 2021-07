Marsala, con lo spettacolo "Vento d'Amore" si è chiuso il KiteFest 2021

07/07/2021 17:00:00

Lo spettacolo di danza “Vento d’Amore” domenica scorsa alla Laguna dello Stagnone di Marsala ha chiuso il KiteFest organizzato dall’associazione Sport Turismo Stagnone, guidata da Luigi La Barbera, con il patrocinio del Comune di Marsala - ha dato un contributo di 4500 euro - dell’Assemblea regionale siciliana e dell’Assessorato regionale al Turismo.

Nell’area Santa Maria, su una pedana allestita di fronte alla laguna, al tramonto si sono esibiti i ballerini solisti del Teatro Massimo di Palermo, Jessica Tranchina, Gianluca Mascia, Elisabetta Di Chiara, Marco Lo Presti, Diego Mulone ed su coreografie del loro collega Marcello Carini. Ad affiancarli anche tre giovanissime allieve della Ensemble Company 2.0 di Palermo, Alessia Marino, Marta Lo Nigro e Vitalba Zerilli.

Il gruppo di tersicorei ha incantato gli spettatori presenti con perfomances sulle note di arie classiche, da Macbeth a Pagliacci, con accenti sulla sinfonia 7 e Silence di Beethoven, Experience di Einaudi, A time for Us di David Davidson e persino sul brano di Nada, Ma che freddo fa. La serata è stata impreziosita dall’esibizione di Gaspare Li Mandri, ballerino marsalese in forza nel Corpo di Ballo del Teatro nazionale dell’Opera di Vienna, con un assolo coreografato da Marcello Carini sulle note di Something under her skin e November di Max Richter.

L’incantevole luogo dello Stagnone ha fatto da teatro naturale ai corpi in movimento dei tersicorei che, grazie all’associazione ArteVita Cultura, hanno lavorato ad uno spettacolo pensato proprio per la laguna ed ispirato al vento che è l’elemento essenziale del KiteSurf che nello Stagnone di Marsala attrare migliaia di appassionati e turisti da tutto il mondo. Il sindaco di Marsala Massimo Grillo, a fine serata, sul palco ha ringraziato i ballerini “per avere reso speciale la serata conclusiva della rassegna sportiva legata al KiteSurf”.