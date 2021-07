Alesi cittadino onorario di Alcamo. L'accoglienza tra le Ferrari 

08/07/2021 07:30:00

Jean Alesi è cittadino onorario di Alcamo. La cerimonia si è svolta presso l'atrio dell'ex Collegio dei Gesuiti, dove si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria, presieduta da Baldo Mancuso.

Ad Alcamo l'ex pilota di Formula Uno è arrivato col papà Franco, oggi 81enne e il figlio John di 12 anni. In piazza Ciullo non è mancata l'accoglienza nel segno del Cavallino rampante. La 'Scuderia Club Ferrari' ha schierato dieci Ferrari di varie epoche e come omaggio ad Alesi hanno acceso tutti i motori al passaggio dell'ex pilota.

"Sono legato alle mie radici. Non mi sarei mai aspettato un giorno di entrare in Comune per ricevere questo altissimo premio. Per me è la prima che varco la porta del Comune. Mi sento più che felice, mi sento super eccitato", ha detto Jean Alesi.

Con la Sicilia Jean Alesi non ha mai interrotto i legami. Papà Franco è alcamese e prima di emigrare in Francia - dove tuttora gestisce una grande azienda - lavorava come lattoniere in un'officina di via Porta Palermo.

"È innegabile che le mie origini siciliane mi hanno dato qualcosa in più. Sono francese, ma contemporaneamente sono anche siciliano. Le due metà si completano", racconta prima di ritirare l'onorificenza.

Ancora oggi i vecchietti del paese lo ricordano come "Jean u picciriddu", il bambino che da piccolo trascorreva tutte le estati con il nonno sulle spiagge di Alcamo marina. E dove ancora oggi ritorna ogni volta che può. In centro città ha ristrutturato la casa di famiglia dove soggiorna quando si trova in Sicilia.