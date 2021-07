Denise. Interrogato per sei ore a Marsala Gaspare Ghaleb, l'ex di Jessica Pulizzi

08/07/2021 08:33:00

Un lungo interrogatorio, durato circa sei ore. E' quello a cui è stato sottoposto in Procura a Marsala, Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la giovane mazarese processata e poi assolta per concorso nel sequestro della piccola Denise Pipitone.

Ghaleb è entrato negli uffici della procura di Marsala, convocato dai magistrati che stanno seguendo il caso, ieri mattina, per uscirne nel tardo pomeriggio. E' stato sentito come testimone "assistito", nell'ambito delle nuove indagini sulla scomparsa di Denise.

Nulla trapela dalla Procura sulle dichiarazioni rese da Ghaleb, che nel 2004, quando è scomparsa Denise Pipitone da Mazara del Vallo, aveva 18 anni.

Ghaleb fu processato insieme a Jessica per false dichiarazioni al pm e per questo in primo grado fu condannato dal Tribunale di Marsala a due anni di carcere, ma in appello arrivò la prescrizione del reato.