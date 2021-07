Eutanasia legale. In piazza e nei comuni si raccolgono le firme per il referendum

08/07/2021 10:00:00

Venerdi 9 e sabato 10 luglio a Palermo, ed in altri capoluoghi di provincia, saranno aperti tavoli per la raccolta firme per il Referendum Eutanasia Legale promosso dall' Associazione Luca Coscioni al quale hanno aderito diversi Partiti, movimenti, associazioni.

La raccolta firme è rivolta ai cittadini con l'obiettivo di raggiungere, entro il 30 settembre, le 500.000 firme necessarie per l'indizione del Referendum e, nel contempo, ad avvocati, consiglieri comunali, deputati regionali e alle alle figure preposte per legge, ad offrire la loro disponibilità per autenticare le firme .

Ogni informazione per gli appuntamenti sul Referendum e sul come contattarci, è reperibile sul sito www.associazionelucacoscioni.it

Anche a Marsala, presso gli uffici siti al primo piano del Palazzo Municipale di via Garibaldi sono disponibili i moduli per la raccolta-firme sul Referendum “Eutanasia Legale”, trasmessi al Comune dal Comitato Promotore.

Le firme dei cittadini potranno essere raccolte e autenticate fino al prossimo 15 Settembre, nelle seguenti giornate: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, nella fascia oraria 9/13.

Chi volesse sottoscrivere la richiesta di Referendum, deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento.