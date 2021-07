08/07/2021 09:41:00

La Via Istria a Marsala è ancora al buio. Da una settimana parte della strada e l'interno del quartiere sono al buio. Non servono gli appelli, le segnalazioni, gli articoli sulla stampa (ne abbiamo parlato qui).

Chi di dovere non si è ancora fatto vivo, e non c'è stato ancora un intervento per la riparazione del guasto.

Perché non si interviene subito? Qual è il danno? E nel 2021, è mai possibile che ci voglia tutto questo tempo per la riparazione di un guasto? Intanto i cittadini sono esasperati e hanno paura ad uscire di casa.

