Covid, 201 positivi in Sicilia. Ecco quali province preoccupano

Covid in provincia di Trapani : un morto e più ricoverati. Mazara e Marsala prime per contagi

C'è una nuova vittima del Covid 19 in provincia di Trapani. L'Asp, nel bollettino quotidiano, conferma la notizia data ieri da Tp24 del nuovo decesso per Covid 19. Si tratta di una persona che era ricoverata in terapia intensiva....