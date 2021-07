Trapani, cinque persone arrestate nel "condominio della droga" 

09/07/2021 12:17:00

Cinque persone di cui 4 dello stesso nucleo familiare sono state arrestate in un condomio del quartiere "Fontanelle Sud" a Trapani.

L'operazione dei carabinieri di Erice e Trapani Borgo Annunziata, in collaborazione con il nucleo cinofili di Palermo, ha visto perquisire diverse abitazioni del condominio, dove da tempo si registrava un via vai di tossicodipendenti. Grazie al fiuto del cane Akim nell'appartamento del nucleo familiare per il quale sono scattate le manette, sono stati trovati 340 grammi di hashish suddivisi in tre panetti, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico con la lama intrisa di hashish e altro materiale utile al confezionamento delle dosi.

In un altro appartamento dello stesso condominio, occupato da B.M., pregiudicato di origini tunisine di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti per spaccio di droga. Una volta arrivati i militari dell’Arma, l’uomo ha finto di non essere in casa cercando di nascondersi all’interno dell’armadio della camera da letto ma il rumore prodotto lo ha tradito ed è stato immediatamente scoperto.

I Carabinieri lo hanno trovato con una dose di cocaina e una di hashish oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi. Le indagini dei militari hanno permesso di capire come il tunisino, usasse l’appartamento dei vicini come deposito in cui nascondere lo stupefacente che prelevava da lì a piccole dosi da spacciare al momento.

Nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani ha convalidato gli arresti operati dai Carabinieri sottoponendo il 35enne alla custodia cautelare in carcere e le altre quattro persone alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani.