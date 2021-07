Volley, all'A29 GesanCom arriva il nuovo coach Marco Adornetto

09/07/2021 11:46:00

Iniziano i giochi della stagione 2021/2022 per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala, ed in questo caldo luglio, alla luce dei successi agonistici da poco trascorsi e della chiara volontà societaria di migliorare il risultato ottenuto, giunge la prima news di “inizio lavori” per la composizione del roster di B2 nazionale di Volley Femminile per la prossima stagione agonistica.

Il nuovo Coach sarà Marco Adornetto che giunge a Marsala grazie all'incessante lavoro del D.S. Peppe Viselli. Palermitano, classe 79, lo scorso anno a Santo Stefano di Camastra, ha raggiunto le semifinali dei play off promozione per la B1 con un crescendo di risultati che ne hanno delineato le potenzialità sportive. Coach di grande esperienza, ha iniziato con le giovanili ad

Altofonte vincendo diversi titoli provinciali, poi si lancia in serie C sempre ad Altofonte, successivamente Capaci e Palermo raggiungendo sempre ottimi risultati per passare alla B2 nazionale con Termini Imerese nel 2015 e lo scorso anno a S. Stefano di Camastra.

La prime parole del neo Coach Adornetto: “Sono molto contento di allenare la Fly Volley, società seria ed ambiziosa. Conosco l’ambiente e siamo già al lavoro con l’obiettivo di fare una bella stagione. Ringrazio il Presidente e tutta la dirigenza, per aver avermi voluto fortemente alla guida dell’A29 GesanCom Fly Volley Marsala”.