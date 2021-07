Marsala: non rispetta le norme anti Covid, chiuso il "Chiedi la Luna"

10/07/2021 12:50:00

Non rispetta le normative anti Covid, chiuso il "Chiedi la Luna" a Marsala.

Ieri sera gli uomini del commissariato di Marsala, hanno notificato la chiusura del locale notturno, disposta dal Questore di Trapani e che avrà validità per 7 giorni. Nel locale si è registrata la presenza spropositata di clienti rispetto a quella consentita, in virtù delle normative anti contagio.

Lo scorso 26 giugno, inoltre, è avvenuta una rissa, finita con l'accoltellamento di un giovane, il cui autore è stato identificato e denunciato ed un secondo episodio nel quale due giovani sono stati aggrediti nel parcheggio del locale.

All'interno del locale è stato accertato che si tenevano serate danzanti in violazione dell'attuale normativa che ne vieta lo svolgimento. E di serate danzanti abusive parliamo in questo nostro articolo, che riguarda quanto accaduto ieri sera in piazza Loggia a Marsala.

Per il "Chiedi La Luna" la violazione delle normative anti Covid e di questi episodi di violenza hanno fatto ritenere sussistenti i presupposti normativi previsti per l’adozione del provvedimento di chiusura con l'obiettivo di prevenire pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica.