Marsala: l'assembramento, i "trenini" e la discoteca improvvisata in piazza "Loggia"

10/07/2021 09:25:00

La pandemia è finita. Se ci atteniamo alle immagini di quanto accaduto ieri sera in piazza della Repubblica (piazza Loggia) a Marsala, sembra che l'epidemia da SarsCoV2 sia davvero terminata.

Una piazza stracolma di giovani che si sono scatenati in balli, trenini e salti come si fa di solitio in discoteca, solo che ad oggi le discoteche non sono ancora aperte, mentre nelle piazze si può, con tanta irresponsabilità da parte di chi balla e di chi permette di farlo.

Tra l'altro, a prescindere dal fatto che, gli assembramenti come quello che potete vedere nel video qui sotto, sono ancora vietati, solitamente per questo tipo di eventi ci vuole il permesso per il suolo pubblico, il permesso delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

Insomma tutto ciò va fatto seguendo la normativa e ciò che ha previsto la commissione pubblici spettacoli del Comune. Qui, invece, non solo non c'era tutto questo, perchè ad oggi con il Covid-19 non è permesso, ma c'era anche un pericoloso allaccio alla corrente elettrica con una prolunga attaccata semplicemente con dello scotch a terra.