I fatti del 16 Maggio: attentato a Robert Fico, Salis ai domiciliari

16/05/2024 06:56:00

E' il 16 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

• Il premier slovacco Robert Fico, 60 anni, putiniano convinto, è stato ferito a colpi di pistola al braccio, all’addome e al petto. Ha già subito un intervento ed è in coma farmacologico. Stando al suo vice ce la farà. A sparare Juraj Cintula, 71 anni, ex guardia giurata di professione, poeta per passione: «L’ho fatto perché sono in disaccordo con le politiche del governo»

• L’Ungheria ha concesso a Ilaria Salis gli arresti domiciliari a Budapest. Lascerà il carcere dopo il pagamento della cauzione da 40 mila euro. Antonio Tajani si è preso il merito ma il padre Roberto non è d’accordo

• Filippo Turetta rischia l’ergastolo. La procura ha chiesto per lui il rinvio a giudizio per l’uccisione di Giulia Cecchettin. Contestate l’aggravante della premeditazione e della crudeltà

• L’Agcom dà il via libera al duello tv Meloni-Schlein, ma il format deve essere accettato da una larga maggioranza delle liste. Impossibile quindi che si faccia da Vespa. Resta ancora in piedi la proposta Mentana

• Battendo l’Atalanta 1 a 0, la Juve ha vinto la Coppa Italia. È la quindicesima della sua storia, la quinta di Massimiliano Allegri.

• La Commissione europea ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell’economia italiana per il 2024. Secondo le previsioni di primavera il Pil farà segnare un + 0,9 per cento (era +0,7 per cento nelle precedenti previsioni)

• Oggi, al Senato, il voto di fiducia sul decreto Superbonus. Le banche sono pronte a bloccare il mercato dei crediti a causa del divieto di compensarli con i contributi previdenziali

• Mentre i russi avanzano verso Kharkiv, Washington ha stanziato due miliardi per Kiev. Ma forse è tardi…

• La Sonoma State University in California, una scuola di arti liberali, è il primo ateneo americano ad annunciare il boicottaggio accademico di Israele

• Chef Rubio è stato aggredito, dice lui, da «sgherri della mafia sionista»

• Biden ha sospeso l’invio di bombe a Israele ma è pronto a spedire munizioni. Vuole lanciare un messaggio per sanare la spaccatura con il premier Netanyahu

• Il 27 giugno ci sarà il primo duello in tv tra Joe Biden e Donald Trump. Andrà in onda sulla Cnn. I due si confronteranno di nuovo il 10 settembre sulla Abc

• Sei mesi dopo la vittoria elettorale di Geert Wilders, è stato finalmente raggiunto in Olanda un accordo per un governo di coalizione. Lo ha annunciato lo stesso leader dell’estrema destra olandese, che però non sarà primo ministro

• La pioggia incessante sta creando pesanti disagi a Milano e in gran parte della Lombardia. Esondati Lambro e Seveso

• Giovanni Toti continua a professarsi innocente e sembra orientato a non ricorrere al tribunale per il Riesame. La prossima settimana dovrebbe essere ascoltato dai pm

• Gli Usa hanno revocato il visto a Matteo Falcinelli. Il giovane, pestato dai poliziotti durante un arresto a Miami, non tornerà in Italia

• Sedici donne hanno portato David Copperfield in tribunale. Sostengono che il mago le abbia molestate. Alcune, all’epoca dei fatti, erano minorenni

• Donatella Di Cesare, la filosofa che diede del neo hitleriano a Lollobrigida, non andrà a processo

• È Jonathan Milan il miglior velocista del Giro. Il friulano della Lidl-Trek ha bissato il successo di Andora e ha dominato la volata di Francavilla al Mare

Titoli

Corriere della Sera: Spari a un premier, choc in Europa

la Repubblica: Sangue nel cuore d’Europa

La Stampa: Spari al premier slovacco / «Fico vuole la dittatura»

Il Sole 24 Ore: Rally delle Borse, Wall Street record

Avvenire: Più grandi e fragili

Il Messaggero: L’agguato che scuote l’Europa

Il Giornale: Il governo Meloni / fa scarcerare la Salis

Leggo: Spari al premier slovacco Fico

Qn: Per non dimenticare

Il Fatto: Meloni&Schlein, niente / duetto-truffa da Vespa

Libero: Salis scarcerata / Papà ingrato

La Verità: Voto di scambio green

Il Mattino: L’Europa / sotto choc

il Quotidiano del Sud: Sangue sul cuore d’Europa

il manifesto: Questione / politica

Domani: Assunzioni, fatture e consulenze / I rapporti tra Santanchè e i La Russa