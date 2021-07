10/07/2021 17:22:00

Da domani alle 20:00, giorno della finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra, e fino alle 8:00 del mattino di lunedì è vietata la vendita e il consumo al di fuori dei locali e nei luoghi pubblici di bevande alcoliche e superalcoliche. Lo prevede una ordinanza del sindaco di Marsala Massimo Grillo, redatta da comandante della polizia municipale, Vincenzo Menfi.



“Abbiamo ritenuto opportuno adottare questo provvedimento – precisa il primo cittadino marsalese – a tutela dell’incolumità pubblica e per favorire il rispetto delle norme anti covid.

Il divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione, nei quali il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche potrà avvenire esclusivamente da parte degli

utenti seduti ai tavoli nel rispetto delle vigenti misure sanitarie di distanziamento interpersonale.

E’ inoltre vietata in luogo pubblico, la detenzione, la vendita e il consumo di bevande contenute in bottiglie e bicchieri in vetro o in lattine d’alluminio. L’ordinanza sarà prossimamente integrata previa consultazione degli operatori del settore con le prescrizioni che saranno vigenti durante l’intera stagione estiva.