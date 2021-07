 Sicilia. Il virus sale, i vaccini non tanto. Ecco le città più “immuni” in provincia di Trapani

10/07/2021 06:00:00

Ormai la risalita del Coronavirus è accertata. Anche in Sicilia da ormai una settimana si registra un aumento dei casi. Non è enorme, non è accompagnato da un aumento dei ricoveri.

Ma ci spinge a tenere ancora alta l’attenzione e, soprattutto, a proseguire in maniera decisa nella campagna vaccinale. Una campagna che vede l’isola non proprio tra le regioni virtuose per somministrazioni. Ci portiamo dietro la diffidenza dei mesi scorsi, e l’estate non incoraggiano i meno propensi a recarsi agli hub vaccinali. Eppure in tutta la Sicilia ci sono iniziative per la vaccinazione anche nei luoghi di lavoro, dai medici di famiglia, nei lidi e nei luoghi della movida.



In Sicilia sono 2.579.494 le persone che hanno avuto somministrata almeno una dose, il 53% della popolazione, mentre sono 1.704.979 i siciliani che hanno completato il ciclo vaccinale, il 35.22%.



In provincia di Trapani il 60% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. I comuni con la percentuale più alta di vaccinazioni sono Calatafimi Segesta con il 71,51 %, seguito da Favignana e Partanna con rispettivamente il 70,43 % e 69,17 %.

Tra le principali città: Trapani 54,70%, Marsala 60,03%, Mazara 56,79%, Castelvetrano 53,10%, Alcamo 68,56%.

Si discute molto di variante delta, dei focolai che stanno venendo fuori in diverse regioni soprattutto tra i più giovani. In Sicilia sono una cinquantina i casi di variante delta isolati nelle ultime settimane. E si comincia a parlare anche del ritorno a scuola.



Quasi il 79 per cento dei docenti siciliani ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. È il dato rilevato dalla struttura di monitoraggio della campagna vaccinale della Regione Siciliana che scaturisce dal censimento di tutti coloro i quali si sono sottoposti al vaccino dichiarando, al momento della compilazione della modulistica, di essere insegnanti o operatori scolastici. La platea di chi lavora nelle scuole statali (docenti e non docenti) e nelle università in Sicilia ammonta a 129.640 persone, delle quali 102 mila hanno ricevuto almeno una dose dall'inizio della campagna vaccinale, pari al 78,6%.

L'obiettivo della Regione è quello di sensibilizzare il più possibile il personale scolastico, affinché si possa raggiungere la totalità delle immunizzazioni e garantire un nuovo anno didattico in presenza e in sicurezza.

I dati siciliani

Sono 201 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.999 tamponi processati nell’isola.

L’incidenza ora risale ancora fino al 2,1% ma l’isola scende al terzo posto per numero di contagi giornalieri in Italia.

Sul fronte dei positivi totali il dato in Sicilia risale a 3.509 facendo segnare 52 casi in più nonostante i 148 guariti delle ultime ore. Si registra una nuova vittima che porta il totale a 5.988.

Sul fronte ospedaliero restano 148 i ricoverati così come 20 in terapia intensiva.

Un dato identico a quello di ieri.

Nelle singole province in testa c’è Caltanissetta con 77 casi, seguita da Ragusa con 34, Trapani 24, Palermo 17, Catania 14, Siracusa 12, Agrigento 10, Enna 8, Messina 5.

La situazione in provincia di Trapani

I positivi attuali in provincia di Trapani sono 227, due in meno rispetto all’ultimo bollettino. Si registrano 22 guariti. Le città con più positivi sono Mazara e Marsala, che hanno più di 70 positivi a testa e insieme fanno i due terzi dei contagi trapanesi. E sono numeri che in rapporto alle altre città della provincia sono ben superiori alla media (Trapani ad esempio conta solo 8 positivi, e la vicinissima Erice 9). Le due città stanno guidando l'aumento dei contagi nel territorio. Ma raddoppiano i casi nella piccola Partanna dove nei giorni scorsi si è registrato un focolaio in una casa d'accoglienza.

Qui il dettaglio dei positivi nelle diverse città della provincia, tra parentesi la differenza con l'ultimo bollettino.

Alcamo 2; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 15 (-2); Castellammare del Golfo 5; Castelvetrano 15 (-4); Custonaci 3; Erice 9 (-1), Favignana 0; Gibellina 0; Marsala 72(+1); Mazara del Vallo 74 (+3); Paceco 0; Pantelleria 0; Partanna 13 (+6); Petrosino 2; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 0; San Vito Lo Capo 1; Santa Ninfa 6; Trapani 8 ; Valderice 1; Vita 0.

Totale casi attuali positivi 227 (-2)

Deceduti in totale 344 (+1)

Guariti in totale 13.757 (+22)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0

Ricoverati nei reparti ordinari 12 (+3)

Tamponi molecolari 149, Test antigene 80.

Il virus in Italia

Cresce la curva in tutta Italia. Sono 1.390 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.394.

Sono invece 25 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 13.

Sono 196.922 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 174.852. Il tasso di positività è dello 0,7%, in lieve calo rispetto allo 0,8% di ieri.

La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia e oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali e' necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale. Lo si legge nella bozza di Monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull'andamento dei contagi da coronavirus in Italia, ora all'esame della cabina di Regia. Il vaccino contro il Covid-19, se si sono completate le due dosi previste, è efficace circa all'80% nel proteggere dall'infezione e fino al 100% nel proteggere dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età. Lo dimostrano i dati elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità provenienti dall'Anagrafe nazionale vaccini e dalla sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus Sars-CoV-2 relativi al periodo tra il 21 giugno e il 4 luglio.

L'eta' mediana dei nuovi casi di Covid in Italia e' 31 anni, ricoverati 52, 63 anni per la terapia intensiva e 78 l'eta' mediana della mortalita': lo ha riferito il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa per la presentazione del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.