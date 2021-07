Caos a Trapani per la Ztl, sabato sera di passione in centro 

11/07/2021 10:07:00

Sabato sera di caos in centro a Trapani per la nuova Ztl, tra automobilisti dissobedienti, curiosi, e pochi vigili urbani in grado di far rispettare le nuove regole.

Ona città in pieno caos con un traffico impazzito, prima per trovare un posteggio e poi un'ora quasi per andare da Viale delle Sirene al porto.

Denuncia la consigliera comunale Anna Garuccio: "Chiederò conto dell’assenza della Polizia Municipale nel primo fine settimana della ZTL. Me ne frego degli ausiliari del traffico ATM con mansioni superiori che gli consentano le multe. Io voglio i Vigili Urbani che dirigano il traffico e garantiscano la SICUREZZA DEI CITTADINI!!! Via Silva, nuova “presunta” valvola di sfogo del traffico, secondo la Delibera di Giunta: la gente confusa entra controsenso. Nessun vigile, i cittadini abbandonati a se stessi. Alla Marina idem, non ho visto una pattuglia dei vigili urbani.In centro assembramenti a mai finire.Suolo pubblico al 200% utilizzato per assembramenti piuttosto che per garantire distanziamento e garanzia del numero dei tavoli. LA VERITÀ È CHE LA ZTL SI INIZIA QUANDO SI HA IL PERSONALE A DISPOSIZIONE".

"Gente che va contromano sulla via Silva - raccontao Leonarda - Impossibilità di tenere le finestre aperte per la puzza dei gas di scarico. Insomma la storia si ripete. Purtroppo non basta mettere i cartelli, servono anche i controlli".

C'è già una petizione per la modifica della Ztl e la cancellazione del varco di via Ammiraglio Staiti.