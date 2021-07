Cresce il Covid in Sicilia, paura per possibili chiusure

12/07/2021 06:00:00

Sono stati 183 i nuovi casi di covid in Sicilia nella ultime 24 ore (ieri erano stati 192). I morti sono stati 2 (come ieri). Il numero complessivo delle vittime siciliane del virus è così di 5.992. E’ quanto si evince dal bollettino covid dell'11 luglio del ministero della Salute. Il numero dei guariti è stato di 78 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 3.650 (+103) delle quali 3.504 in isolamento domiciliare. Le persone complessivamente ricoverate sono 146 (ieri erano 148) delle quali 17 in terapia intensiva (ieri erano 19) e 129 in area medica (ieri erano 131). Il numero dei tamponi processati è stato di 7.322 (ieri 10.201) e così il tasso di positività passa al 2,49% rispetto al 1,88% di ieri.

La curva ontinua a puntare verso l'alto. Negli ultimi sette giorni i contagi sono aumentati del 36%, chiaro segno che il trend è ormai invertito Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Caltanissetta 46, Ragusa 36, Enna 21, Catania 19, Messina e Siracusa 15, Palermo 12 e Trapani 12, Agrigento 7. Resta dunque il Nisseno il territorio più colpito: l'incidenza della provincia è di 120 casi per 100 mila abitanti, ancora una volta la più alta in Italia.

“Speriamo che l’estate vada bene, ma tra varianti Delta e varianti Gamma che potrebbero creare problemi qualcuno potrebbe pensare – forse giustamente – di chiudere di nuovo il Paese e sarebbe il colpo di grazia per la Sicilia”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciche’, nella sede della Comunita’ di Sant’Egidio a Palermo nel corso della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge contro la poverta’ e l’esclusione sociale varato dall’Ars.

SCUOLA. “Da professoressa invito tutto il personale docente e Ata a vaccinarsi, è importante iniziare l'anno scolastico a settembre in presenza e per farlo certamente più saremo i vaccinati e meglio sarà”. A dirlo Barbara Floridia, sottosegratario al Ministero dell'istruzione, in visita all’Hub vaccinale di Milazzo, facendo un appello alla vaccinazione.

Floridia nei prossimi giorni si recherà in altri centri vaccinali della Sicilia. “Il dato nazionale, come sottolineato anche dal commissario nazionale all'emergenza Covid 19 Francesco Paolo Figliuolo, è confortante, perché già l’80% dei docenti e del personale Ata è stato vaccinato. Tuttavia in Sicilia siamo un poco indietro, manca una fetta importante di docenti da vaccinare, cerchiamo quindi di raggiungere e superare questo gap. Invito inoltre anche gli studenti a vaccinarsi in modo che negli ambienti scolastici, sempre in sicurezza e con il distanziamento, possiamo riprendere le nostre attività e stare insieme in maniera più serena”.