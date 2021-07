Il degrado sociale ed educativo dell'Italia, e non solo 

12/07/2021 00:10:00

Degrado educativo e culturale. Lo si viveva già in era pre Sars-Cov-2. Dopo quasi diciassette mesi di convivenza con il virus, grazie ad una campagna vaccinale inizialmente balbettante, il "logopedista" Figluolo ha corretto il difetto fino al punto che a 56 milioni di persone sono state somministrate dosi in questo dato sono compresi anche gli immigrati irregolari che si stimano in 670mila ,di essi 22,5 con entrambe.

In Italia il censimento dell'ISTAT del 2020 ha stabilito in 59.258.000 le anime che ci vivono. Ovviamente qualcuno ha rinunciato, il target è completare i restanti,se si mantenesse la media di 500mila quantità giornaliere il risultato sarebbe raggiunto all'inizio dell'anno scolastico.

La comunità scientifica ha stabilito in due dosi la copertura delle varianti esistenti. Si esprimeva il pensiero che nulla sia cambiato rispetto allo scadimento pre pandemico, anzi le difficoltà economiche lo hanno acuito e una dimostrazione lo si è avuta l'estate del 2020 sanitariamente, adesso è ricuorante l'avvento della profilassi farmacologica che unitamente a quella comportamentale, sarà vincente.

Abbiamo assistito dopo il successo dell'Italia al campionato di calcio europeo, scene di delirio collettivo, tracimato in qualche episodio di violenza, il rider assalito a Cagliari è stato emblematico. Nella fattispecie pallonara il concetto nell'incipit dello scritto si è materializzato nella sua totalità. Purtroppo anche gli eroi calcistici in relazione alla manifestazione di solidarietà al movimento Black Lives Matter si sono distinti, ma no nel non volerla esprimerla, bensì nel non lasciarla effettuare ai colleghi di squadra favorevoli al sostegno agli afroamericani. Personalmente non ho mai pensato che i calciatori siano additabili a modelli di qualsiasi genere se non quello appunto di calciatori. E si è certi che se fosse vivo Diego Armando Maradona sarebbe stato un difensore dell'organizzazione a stelle e strisce, lui attaccante/fantasista, nonostante non avesse un buon rapporto gli statunitensi, ma quelli di potere. È indiscutibile la valenza sociale del giuoco ,si, voglio credere che quando inizi a rotolare la palla lo sia ancora sebbene me nè sia disinnamorato. E nel suo significato non è indispensabile avere letto Luciano Gallino ,Alaine Touraine o il televisivo Francesco Alberoni per saperlo.

Si potrebbero menzionare altre condotte del genere, come la querelle sul DDL Zan.

A Marsala sui rifiuti, sull'amministrazione che in campagna elettorale ha coccolato il cittadino, tranne poi accorgersi che una porzione è incivile e neanche ha ritirato i mastelli. Che il piano rifiuti è inadeguato per essa, salvo poi avere in giunta tre soggetti che l'hanno votato. Si fa una proposta si dia la delega sulla materia ad uno dei tre. Sarebbe un atto d'onestà intellettuale nei confronti della città e del collega Milazzo che si ritrova a gestire questa rogna -perifrasi-. Necessita una "lotta senza quartiere " al degrado educativo e sociale.



Vittorio Alfieri