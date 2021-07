Cambiano le regole per il bonus pubblicità. Estesi anche alle radio gli investimenti effettuati nel corso dell'anno

12/07/2021 09:30:00

Il Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, art. 67, commi 10, 12 e 13), stabilisce che per il biennio 2021-2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati ovvero:

- su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (come Tp24);

- sulle emittenti televisive e radiofoniche (come Rmc101), analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.

A seguito delle modifiche intervenute è prevista una nuova finestra temporale per la comunicazione per l’accesso al beneficio, che si aprirà dal 1° al 30 settembre 2021.

Nel 2021 possono accedere al credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:

- programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;

- non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020;

- che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2021;

Stessa cosa nel 2022 possono accedere al credito di imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:

- programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021;

- non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2021;

- inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2022

