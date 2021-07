Marsala, eliminazione passaggio a livello di contrada Terrenove. Incontro tra amministrazione e cittadini

13/07/2021 07:00:00

Oggi a Marsala un incontro tra amministrazione comunale e cittadini di contrada Terrenove sull'eliminazione del passaggio a livello.

“Stiamo entrando nella fase operativa della progettualità riguardante l'eliminazione del passaggio a livello di contrada Terrenove, ed è doveroso ascoltare i cittadini, assieme alle forze sociali e agli operatori economici. L'obiettivo è quello di illustrare loro opere e interventi che saranno realizzati, raccogliendo osservazioni e suggerimenti utili per avere contezza di eventuali problematiche o particolari situazioni che ci saranno rappresentate”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo che oggi- Martedì 13 Luglio - assieme ad assessori e consiglieri comunali, si intratterrà sul tematica con la cittadinanza: l'appuntamento, già fissato, è al Circolo “Il Risveglio” (ore 19:30), con locali siti in contrada Terrenove.

Si tratta di un importante incontro di “partecipazione attiva”, cui l'Amministrazione comunale invita a partecipare numerosi, che precederà l'imminente convocazione di un'apposita seduta del Consiglio comunale, chiamato a pronunciarsi pure sugli altri due passaggi a livello (via Grotta del Toro e via Lipari), anch'essi con progetti definitivi per la loro eliminazione, già comunicati ufficialmente dalla Rete Ferroviaria Italiana al sindaco Grillo.

Per la realizzazione delle opere connesse all'eliminazione dei tre passaggi a livello - un investimento di 27 milioni di euro – ci si avvale quasi interamente del finanziamento PO FESR Sicilia 2014/2020: i restanti 500 mila euro sono a carico della RFI.