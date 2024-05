Marsala, ecco come funziona e cosa prevede la ZTL in via Cammareri Scurti 

15/05/2024 07:54:00

ZTL in via Cammareri Scurti

L'istituzione della nuova isola pedonale in via Cammareri Scurti a Marsala, che ha l'obiettivo di garantire sicurezza a pedoni e fruitori delle attività commerciali, ha comportato una diversa regolamentazione della circolazione nelle strade vicine, la cui disciplina è stata demandata alla Polizia Municipale.

Nello specifico, fermo restando il divieto di transito sulla via Cammareri Scurti - tratto compreso tra le vie XI Maggio e Garraffa - l'Ordinanza della Polizia Municipale prevede:

l'inversione del senso di marcia su via Anselmi Correale, consentendone la percorrenza - da via XI Maggio a via Frisella - soltanto ai mezzi di polizia, soccorso e Istituti di Vigilanza, nonché ai residenti possessori di passi carrai. Agli stessi residenti sarà consentito raggiungere via Anselmi Correale, prestando massima attenzione, lungo il seguente itinerario: via Garraffa, via Garibaldi, Piazza Della Repubblica;

è consentito il transito in via Cammareri Scurti ai possessori di posti auto, sia in uscita che in entrata da via Garraffa;

i veicoli autorizzati al carico/scarico merci dispongono di uno stallo nella Piazzetta Maggio di via Cammareri Scurti - fruibile dalle ore 6/11 e dalle ore 14/17 - raggiungibile dalla via Garraffa;

le persone con disabilità possono fruire di due nuovi stalli auto, uno in prossimità della scuola G. Garibaldi, l'altro sulla via Garraffa - entrambi sostituiscono quelli prima delimitati in Piazzetta Maggio - in aggiunta ai tre stalli di via Della Gancia, adiacenti l'Ufficio Postale di via Garibaldi.

L'Ordinanza della Polizia Municipale, infine, evidenzia che in attesa che il Comando rilasci il permesso di transito sulla via L. Anselmi Correale, i residenti sono autorizzati ad accedervi - lungo il suddetto percorso - fino al prossimo 9 giugno.