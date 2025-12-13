Marsala, Consiglio comunale fiume: interrogazioni a raffica

13/12/2025 20:27:00

È stata una seduta quasi interamente dedicata alle interrogazioni quella del Consiglio comunale di Marsala del 9 dicembre, durata oltre tre ore e caratterizzata da un confronto serrato tra opposizione e amministrazione su manutenzione, sicurezza, servizi, opere pubbliche e programmazione.

I lavori si sono aperti con l’approvazione all’unanimità di due Ordini del Giorno, entrambi prelevati dall’Aula prima dell’avvio delle interrogazioni.

Il primo, illustrato dal consigliere Gabriele Di Pietra, fornisce indirizzi per l’attuazione dell’emendamento di bilancio che istituisce 15 borse di studio da 1.000 euro ciascuna, destinate agli studenti marsalesi diplomati nell’anno scolastico 2024-2025 con le migliori medie, a sostegno del percorso universitario.

Il secondo OdG, presentato dal consigliere Leo Orlando, riguarda l’utilizzo di 16 mila euro per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) da collocare prioritariamente in scuole, edifici pubblici e presso il Comando della Polizia Municipale. Anche questo documento è stato approvato all’unanimità.

Conclusa la fase deliberativa, l’Aula è entrata nel vivo con una lunga serie di interrogazioni.

Orlando ha tracciato un quadro fortemente critico dello stato della città: turismo senza programmazione, ufficio turistico non operativo, degrado di Villa Cavallotti, dissesto stradale diffuso, carenze nella manutenzione del verde pubblico, illuminazione inefficiente, sprechi nella gestione del parco mezzi comunale e criticità nella sicurezza del parcheggio comunale di via Anca Omodei.

Il consigliere Rino Passalacqua ha chiesto chiarimenti politici al sindaco sui rapporti con la Nuova Democrazia Cristiana e con Totò Cuffaro, soffermandosi sulla scelta dell’ex ospedale San Biagio come nuova sede del Centro per l’Impiego e sulla mancata istituzione di una “zona rossa” per contrastare la microcriminalità. Ha inoltre sollevato dubbi sulla tempistica di rendicontazione dei progetti Pnrr, citando in particolare l’ippodromo di contrada Scacciaiazzo.

Sul fronte sportivo, il consigliere Fernandez ha chiesto aggiornamenti sui lavori alla palestra di Amabilina, mentre Elia Martinico ha denunciato l’assenza di manutenzione ordinaria su strade, marciapiedi e illuminazione, gli allagamenti cronici in zona Santo Padre delle Perriere e il mancato funzionamento della Fontana del Vino.

Il consigliere Rodriguez ha posto l’accento sul caos traffico in via Roma, sulla gestione delle festività natalizie, sul funzionamento del Centro comunale di raccolta rifiuti di Ponte Fiumarella e su presunti danni alle basole di piazza della Repubblica per l’installazione dell’albero di Natale.

Molto articolato anche l’intervento della vice presidente Eleonora Milazzo, che ha denunciato oltre 30 interrogazioni rimaste senza risposta, soffermandosi su Pug, rete fognaria, Waterfront sul lungomare Florio, Università di Enologia e manutenzione delle contrade.

Alle interrogazioni hanno risposto il sindaco Massimo Grillo, il vicesindaco Tumbarello, gli assessori Bilardello e Agate, oltre ai dirigenti comunali e al comandante della Polizia Municipale Giuseppe D’Alessandro.

Grillo ha difeso l’operato dell’amministrazione, annunciando l’imminente attivazione dell’hub turistico, interventi su Villa Cavallotti, l’avvio di una squadra di pronto intervento per le buche stradali e l’assunzione di nuovi agenti di Polizia Municipale. Sulla sicurezza, ha ricordato l’ordinanza antibivacco in vigore fino all’8 gennaio, mentre sulla zona rossa ha riferito il parere negativo del Comitato per l’ordine pubblico.

Sul tema dell’Università di Enologia, il sindaco ha parlato di rassicurazioni ricevute dall’Ateneo di Palermo, spiegando che si è in attesa del via libera regionale sulla procedura di comodato.

Chiarimenti anche sul parcheggio comunale, dove – è stato precisato – non ci sarebbero stati furti ma rimozioni precauzionali di attrezzature, e sulla sponsorizzazione di un post istituzionale sui social, che Grillo ha attribuito a un errore tecnico senza transazione economica.

Al termine della seduta, durata fino alle 20:33, i lavori sono stati aggiornati a martedì 16 dicembre alle ore 16:30.

Una seduta lunga, densa e politicamente significativa, che ha messo in evidenza il crescente scollamento tra amministrazione e opposizione a pochi mesi dalla fine della consiliatura.



