Mazara del Vallo, il 15 dicembre il passaggio della Fiamma Olimpica: percorso e divieti

13/12/2025 18:16:00

Mazara del Vallo si prepara ad accogliere uno degli eventi simbolici più attesi in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Lunedì 15 dicembre la città ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica, con un percorso che attraverserà alcune delle strade e delle piazze più rappresentative del centro urbano e del lungomare.

La macchina organizzativa è già in pieno fermento. Il passaggio della torcia è previsto tra le 9.20 e le 11 circa, con un articolato dispositivo di sicurezza e una serie di modifiche alla viabilità che interesseranno non solo le strade coinvolte dal percorso, ma anche quelle adiacenti.

Il tedoforo partirà alle 9.20 da via Castelvetrano, all’altezza della farmacia Lenzi. Da lì, accompagnato dal convoglio olimpico, percorrerà tutta via Castelvetrano e un tratto di corso Armando Diaz. All’incrocio con via Castelli, il convoglio si dirigerà verso il lungomare, mentre il tedoforo e il corteo appiedato proseguiranno verso piazza Mokarta, scendendo dalla scalinata per ricongiungersi con il resto del convoglio sul lungomare.

Il corteo continuerà quindi in direzione del piazzale Quinci, dove è previsto uno dei momenti più suggestivi dell’evento: il cambio di tedoforo avverrà sulla banchina, davanti al motopesca Nuova Elisabetta II. Un passaggio simbolico che metterà in dialogo il mare di Mazara del Vallo con la neve delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Da lì il percorso riprenderà verso via Santa Maria di Gesù, attraversando via Caito, piazza Regina e via Adria, con arrivo finale davanti alla sede dell’Inps.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, il Comando di Polizia municipale ha emanato l’ordinanza n. 264/2025. È previsto il divieto di sosta dalle 22 di domenica 14 dicembre fino alle 12 di lunedì 15 dicembre, e il divieto di transito dalle 7 alle 12 del 15 dicembre nelle strade interessate dal passaggio della torcia e in quelle limitrofe. In ogni caso, i divieti verranno revocati subito dopo il passaggio della Fiamma Olimpica, anche prima delle 12. La segnaletica temporanea è già in fase di collocazione.

Particolare attenzione è stata riservata alle scuole. Il Comando di Polizia municipale ha informato i dirigenti degli istituti Santa Gemma, Gorgo Rosso, Liceo Adria Ballatore e Borsellino-Ajello sui percorsi consentiti per l’accesso e l’uscita di studenti, famiglie e personale scolastico. Le scuole stanno diffondendo le indicazioni tramite circolari interne. Agenti della Polizia municipale e volontari saranno presenti lungo tutto il percorso e nelle vie adiacenti per gestire la viabilità e fornire assistenza in tempo reale.

Il passaggio della Fiamma Olimpica rappresenta per Mazara del Vallo non solo un evento sportivo di rilievo nazionale, ma anche un’occasione di visibilità e partecipazione collettiva. Una mattinata che unirà sport, simboli e identità del territorio, chiedendo ai cittadini qualche inevitabile sacrificio alla viabilità, ma offrendo in cambio uno spettacolo unico.



