Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
14/12/2025 18:41:00

Nuovi agenti di polizia municipale a Marsala: approvata la graduatoria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/nuovi-agenti-di-polizia-municipale-a-marsala-approvata-la-graduatoria-450.jpg

Con proprio provvedimento, il settore Risorse Umane del Comune di Marsala ha approvato la graduatoria del Concorso pubblico - per titoli ed esami – per l'assunzione a tempo indeterminato di 6 Agenti di Polizia Municipale. 

 

Bandito lo scorso maggio, con prove d'esame concluse a luglio - quasi 2.500 i candidati - la Commissione di esami ha concluso la procedura stilando l'elenco dei vincitori del concorso. Dopo le verifiche di legge, con il nuovo anno i 6 nuovi Agenti entreranno a far parte del Corpo della Polizia Municipale di Marsala. 

 

Il sindaco Massimo Grillo e l'assessore Donatella Ingardia: “Dopo decenni d'attesa si immettono nuove risorse ad un organico che, seppur ancora carente, è presente nel territorio e assicura numerosi servizi. Abbiamo fatto in modo che alla copertura dei posti si giungesse in tempi brevi, per questo ringraziamo per l'impegno la Commissione esaminatrice e il personale coordinato dalla dirigente Giovanna Basiricò. Da evidenziare, infine, che la graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata anche per la copertura dei posti nel triennio 2025/2027”. In tal senso, c'è già una certezza. Nel piano del fabbisogno del personale approvato dall'Amministrazione Grillo, infatti, è già prevista per il 2027 l'immissione in organico - a tempo indeterminato - di altri 11 Agenti. A ciò potranno seguire eventuali assunzioni a tempo determinato, straordinarie e stagionali, consentite dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse economiche.









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...