Se Atene piange, Sparta non ride...

13/07/2021 20:00:00

"Anche i ricchi piangono". Soap opera televisiva messicana di enorme successo sbarcata in Italia nel 1983 su una rete locale e successivamente in una nazionale.In Italia ebbe un tale successo che il titolo viene ancora oggi utilizzato in ambito giornalistico per indicare una situazione in cui personaggi dal livello di vita agiato devono affrontare problemi e difficoltà; spesso il tono è ironico e le difficoltà in cui si trovano tali personaggi riflettono problemi legati alla loro vita agiata. William ed Harry Mounbatten-Windsor, figli di Carlo d'Inghilterra e Diana Spencer, nonni paterni sua Maestà Elisabetta e sua Altezza Reale Filippo di Edimburgo.

Domenica 11 luglio scorso lo hanno fatto metaforicamente per la sconfitta dei tre leoni nella finale degli europei di calcio poi proprio contro gli italiani, quelli pizza, mandolino e mafia. Ma i rapporti tra i due fratelli sono freddi se non glaciali e le lacrime non saranno mancate, anche perché l'adorata madre se ne risentirebbe. Perché ciò sia accaduto lo hanno spiegato Harry e la consorte. Milioni di persone in tutto il mondo nel maggio 2018 hanno guardato il figlio più giovane della principessa Diana, il principe Harry, andare a nozze con l’ex star di Hollywood, Meghan Markle.

Ma all’epoca non si sapeva ancora che la loro idea di «per sempre felici e contenti» sarebbe stata a centinaia di chilometri di distanza da Buckingham Palace. Inevitabilmente ne ha risentito anche il rapporto tra i due fratelli. E tra Harry e la cognata Kate Middleton, un tempo considerata «la sorella che non aveva mai avuto». Il secondogenito di Carlo e Diana ha così fatto un passo indietro, rinunciando a essere un membro senior della famiglia.

Questo è avvenuto, dopo un anno – a detta di tutti – «burrascoso» per i due fratelli. Tanto che Harry era arrivato persino ad ammetterlo pubblicamente: «Sicuramente siamo su strade diverse. Non ci vediamo più come una volta… abbiamo delle buone giornate, e delle giornate cattive». Harry sarebbe poi partito da Londra senza soffermarsi a parlare col fratello, senza ulteriori chiarimenti e spiegazioni. Si aggiungono le preoccupazioni della corte sulla gradazione della pelle del figlio in arrivo alla coppia, a detta di Meghan. Si è tenuto nei giorni scorsi il G20 a Venezia. Un tema trattato è stato la nuova tassazione delle multinazionali al G20 di Venezia, che 132 paesi su 139 hanno stabilito nel 15% da pagare negli Stati dove il prodotto o il servizio viene compiuto. È ritenuto da molti poco, Francia in testa, che si sono ripromessi di rivederlo, comunque un primo tassello di giustizia sociale. A Marsala i ricchi del consenso elettorale, ossia il sindaco la sua giunta e la sua alleanza bulgara rischia di perdere a sala delle lapidi qualche "patrimonio" umano, in cinque sono malpancisti, Rosanna Genna, Leo Orlando, Flavio Coppola, Andrea Marino e Antonio Vinci. Poi quando e se diverrano ricchezza dell'opposizione lo racconterà la consiliatura vigente.

Ma come la locuzione afferma: "se Atene piange, Sparta non ride". Sparta sono i sudditi di sua Maestà, i cittadini delle nazioni di residenza delle multinazionali, gli abitanti di Capo Boeo.

Vittorio Alfieri