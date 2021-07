Salgono i contagi, allerta in Italia. Pronte nuove misure, ecco quali

14/07/2021 10:56:00

Salgono rapidamente i contagi in Italia e il governo pensa a nuove misure, soprattutto per spingere le vaccinazioni, che vanno a rilento. Ecco perché si pensa di introdurre il green pass, cioè il certificato di avvenuta vaccinazione, non solo per i matrimoni ma anche per tutti gli eventi, per andare allo stadio. E c'è chi spinge perché si faccia come in Francia: green pass obbligatorio anche nei locali.

Si va verso la proroga dello stato di emergenza di almeno due mesi, comunque, mentre il rilascio del green pass avverrà solo dopo la seconda dose. Si discute della possibilità di rendere obbligatoria la carta verde per partecipare ad alcuni eventi dove il rischio di contagi è alto, proprio come già accade per i banchetti di nozze.

Di fronte alla risalita di contagi si ritiene indispensabile muoversi con anticipo per rallentare la corsa della variante Delta.

La risalita dei casi di Covid, trainata dalla proliferazione della variante Delta, sta spingendo virologi ed infettivologi a chiedere una revisione sulla libertà di non vaccinarsi, considerata come una delle falle nella campagna di somministrazioni italiana.

Nel mirino sembra esserci soprattutto la fascia degli ultra 60enni, con un “buco” di 2,5 milioni di persone rispetto alla tabella di marcia delle vaccinazioni, ma la stretta potrebbe allargarsi ad altri blocchi della popolazione.

L’Italia non rischia nessun nuovo lockdown. Lo assicura Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ospite al programma «Studio 24», su RaiNews 24. «Si tratta di una misura di estrema ratio che non credo verrà adottata perché, per fortuna, ci sono i vaccini», ha aggiunto. La previsione di Ricciardi è che la pandemia finirà nel 2024.