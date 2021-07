Coronavirus, la Sicilia rischia un agosto in giallo. Nuove regole per il green pass

15/07/2021 06:00:00

In Sicilia nelle ultime ore si registrano 288 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 11.939 tamponi processati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 20, quelle negli altri reparti 137 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 3.781.

La Sicilia rischia un agosto in giallo. L'Isola è tra le prime regioni in Italia per incidenza dei casi: con 50 nuovi contagi settimanali ogni 100mila abitanti scatta infatti il giallo. E di questo passo si raggiungeranno a fine Luglio, a meno che non cambia il metodo di attribuzione dei colori da parte del governo Draghi. Bisogna vaccinare più persone possibili, subito, altrimenti la Sicilia, che è stata una delle ultime regioni a lasciare la zona gialla per il "bianco", potrebbe essere la prima a tornarci, con scenari nefasti in vista della riapertura delle scuole. La Sicilia è a quota 25 casi settimanali su 100mila, contro i 16 su 100 mila della settimana prima. Con questo ritmo,in un paio di settimane potrebbe approssimarsi alla soglia di 50 casi ogni centomila, ma secondo gli esperti è più probabile che avvenga entro metà agosto.

Sono 312 mila su 698 mila gli over 40 che non hanno fatto neppure una dose di siero anticovid, mentre altri 144 mila non hanno fatto il richiamo. Mancano all’appello anche 248 mila over 50 che non hanno prenotato e

ad altri 142 mila non hanno ricevuto la seconda dose.

Circa la variante delta, in Sicilia i casi ufficiali sono circa cento, ma si sta diffondendo rapidamente.

La preoccupazione c’è, anche se l’aumento dei casi del 36 per cento dell’ultima settimana non coincide con un aumento dei ricoveri.

Per incoraggiare i più giovani la Regione ha chiesto alle Asp di coinvolgere nella campagna di vaccinazione i titolari delle strutture turistiche e dei locali della movida.

TRE ZONE ROSSE. Una proroga e una nuova "zona rossa" in Sicilia. Si tratta di Mazzarino e Riesi, in provincia di Caltanissetta. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a seguito delle relazioni dell'Asp, che registrano un considerevole aumento dei positivi, e sentiti i sindaci dei Comuni interessati.

A Mazzarino le misure restrittive, introdotte il 3 luglio e in scadenza oggi, vengono prorogate fino al 21 luglio. A Riesi, invece, entreranno in vigore venerdì 16 e termineranno il 21 luglio.

Con Piazza Armerina, diventano così tre le "zone rosse" in Sicilia.

«La libertà dei cittadini trova la massima espressione nel rispetto dei diritti di tutti. Il modello “francese” non mi convince del tutto, perché sono contrario a prevedere misure che non possono essere assicurate da adeguati controlli. Dire oggi che per entrare in un pub ci vuole il green-pass, a prescindere da ogni valutazione di merito, mi fa dire: chi controlla? Se il green-pass non lo controllano neppure nei viaggi internazionali! Parliamo di cose fattibili: credo sia più logico tutelare i servizi essenziali e monitorare gli ingressi in Italia ed in ciascuna Regione, estendendo il green-pass alle attività sociali dove esistono grandi assembramenti e dove i controlli possano essere davvero effettivi ed efficaci».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Tampone obbligatorio anche per chi arriva in Sicilia da Malta o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo prevede l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con cui è stata prorogata la "zona rossa" a Mazzarino e istituita quella a Riesi, in provincia di Caltanissetta.

Le stesse misure di prevenzione sono già previste da una precedente ordinanza regionale per chi proviene da Spagna e Portogallo e, come disposto a livello nazionale, dai paesi extra europei India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka.

IN ITALIA. Curva epidemica in netto aumento in Italia. I nuovi casi sono 2.153, mai così tanti dal 6 giugno, contro i 1.534 di ieri e soprattutto i 1.010 di mercoledì scorso: in una settimana i casi sono più che raddoppiati. Il tasso di positività è in crescita dall0 0,6% all’1%. I decessi sono 23 (ieri 20), per un totale di 127.831 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 6 in meno (ieri -1) con 7 ingressi del giorno, e scendono a 151, mentre i ricoveri ordinari sono 20 in meno (ieri -21), 1.108 in tutto.

La soluzione per contrastare tutte le varianti, compresa la Delta, è una sola: completare la vaccinazione. Un passaggio «vitale» per avere la massima protezione contro il Covid-19. Lo affermano in una nota congiunta il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea per i medicinali (Ema). «L’adesione al ciclo di vaccinazione raccomandato - si legge nella nota - è fondamentale per beneficiare del più alto livello di protezione contro il virus» e le sue varianti.





«Una via italiana all’utilizzo ampio del green pass». È la proposta della ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini volta a contrastare la diffusione della variante Delta. «Non inseguiamo modelli stranieri ma certamente il governo valuterà di estendere l’utilizzo del Green pass ad altri servizi nella logica di incentivare le vaccinazioni», ha aggiunto. Tutto finalizzato a evitare nuove restrizioni diffuse: «L’Italia non deve più chiudere, dobbiamo proseguire con il mantenimento di quelle riaperture che sono il frutto di un grande lavoro e quindi sicuramente - conclude la ministra - il governo dovrà valutare l’utilizzo del Green pass ma senza copiare modelli stranieri».

PROVINCIA DI TRAPANI. Risale di due unità il dato dei nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 227, secondo l'ultimo bollettino aggiornato dell'Asp di Trapani. Diminuiscono ancora i ricoverati in regime ordinario: sono 7, 1 in meno rispetto a ieri. E' stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, sono due in totale. I guariti totali dall'inizio della Pandemia sono 13818, rispetto alla giornata di ieri sono 18 in più. Le città con più positivi rimangono Marsala con 78, ieri erano 81 e Mazara con 79, ieri erano 75. Qui il dettaglio dei positivi nelle diverse città della provincia, tra parentesi la differenza con l'ultimo bollettino.

Alcamo 12 (+5); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 0; Campobello di Mazara 10; Castellammare del Golfo 4; Castelvetrano 3; Custonaci 3; Erice 8, Favignana 1; Gibellina 0; Marsala 78(-3); Mazara del Vallo 79 (+4); Paceco 0; Pantelleria 2; Partanna 13; Petrosino 2; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 0; San Vito Lo Capo 0; Santa Ninfa 5; Trapani 7; Valderice 0; Vita 0.

Totale casi attuali positivi 227(+2)

Deceduti in totale 344

Guariti in totale 13828 (+18)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 2 (+0)

Ricoverati nei reparti ordinari 7 (-1)

Tamponi molecolari 209, Test antigene 89.

PETROSINO. Torna a Petrosino l’open day per la vaccinazione anti-Covid. Su iniziativa dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e in collaborazione con il Comune di Petrosino, sabato prossimo (17 luglio) è in programma una nuova giornata dedicata alla somministrazione dei vaccini. Non è necessaria la prenotazione. I vaccini verranno somministrati nei locali del Poliambulatorio in via Cafiso 1 dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20. L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini dai 12 anni di età in su. I minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori. Nel caso di assenza di uno dei genitori dovrà essere esibita al personale medico apposita delega di autorizzazione al vaccino e la fotocopia del documento di identità del genitore assente.

Oltre alla somministrazione della prima dose di vaccino, sabato prossimo presso l’hub di Petrosino sarà possibile ricevere la seconda dose per tutti coloro che hanno ricevuto la prima inoculazione lo scorso 12 giugno sempre in via Cafiso.