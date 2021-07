Coronavirus, secondo caso di variante delta a Marsala. Sale la preoccupazione

16/07/2021 11:04:00

Secondo caso di variante delta accertato a Marsala. Dopo il caso dell'uomo, ricoverato in ospedale e deceduto qualche giorno fa, la positività al tampone per la temuta variante indiana del Covid è stata riscontrata in un altro paziente. Si tratta di uno dei soggetti, un uomo marsalese di 58 anni, ricoverati in terapia intensiva. La sensazione è che tra qualche settimana la variante indiana, più contagiaosa delle altre, sarà dominante.

Sale la preoccupazione. Il Commisario dell’emergenza covid a Palemo è molto preoccupato: “Non siamo dei visionari, purtroppo la situazione sta diventando problematica. In poche ore di tracciamento, nell’hub della Fiera del Mediterraneo, abbiamo trovato circa venti positivi. Non accadeva da tantissimo”.

Arrivano inoltre notizie di focolai scaturiti dai tanti matrimoni celebrati in queste settimane. Tra l'altro, l'ingresso ai matrimoni dovrebbe essere consentito solo con il green pass, ma, di fatto, non ci sono controlli.

Tra i nuovi contagiati, lo ricordiamo, chi è vaccinato con la seconda dose non presenta alcuna complicazione.