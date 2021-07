Marsala, il sabato sera è ancora discoteca in piazza e nei locali all'aperto

18/07/2021 10:01:00

Ormai è una consuetudine, il sabato sera a Marsala la piazza della Repubblica si trasforma in una discoteca all'aperto.

Mentre si discute sul green pass per ristoranti e locali pubblici, all'aperto si continua a fare assembramenti, certamente non meno pericolosi.

Musica, luci, disc jockey e balli di gruppo, non solo in piazza Loggia ma anche in altri locali, come quelli dell'Antico Mercato, anche qui di mascherine e misure di contenimento come in piazza se ne sono viste poche, nonostante l'aumento preoccupante dei contagi e il rischio di possibili nuove chiusure. Qui il punto della situazione in Sicila.

Ma che fine hanno fatto gli appelli delle istituzioni e i controlli di qualche mese fa, perché si continua a permettere ciò senza nessun intervento?