18/07/2021 11:02:00

Tragedia, questa mattina, nel popolare Rione Sant'Alberto a Trapani. Un giovane ha perso la vita in un incidente stradale. La moto sulla quale viaggiava, per cause da accertare, si è schiantata contro un muro.

È accaduto all'incrocio tra le vie tenente Alberti e Michele Amari. Un altro giovane è in gravi condizioni.

Ancora non si conoscono le generalità della vittima.