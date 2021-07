19/07/2021 12:40:00

I consiglieri comunali Massimo Ferndenz e Giancarlo Bonomo, eletti in consiglio comunale a Marsala nelle liste riconducibili al Movimento VIA, smentiscono le voci di presunte interlocuzioni e relativi passaggi al partito di Fratelli d’Italia.

“Siamo stati eletti - aggiungono congiuntamente in una nota i due consiglieri - all’interno di una lista che fa riferimento al Movimento VIA e lì rimaniamo. Siamo leali al progetto politico che abbiamo sposato mesi fa. Le voci che ci vorrebbero prossimi ad un passaggio in Fratelli d’Italia sono totalmente prive di fondamento”.