Ryanair assume: 2000 posti di lavoro, anche in Sicilia 

19/07/2021 13:00:00

Ryanair ha avviato una campagna di maxi assunzioni: recluterà 2 mila nuovi piloti da inserire nell’equipaggio degli aeromobili in consegna nei prossimi 3 anni.

L’annuncio è arrivato proprio dall’azienda durante la presa in consegna del primo Boeing 737-8200 Gamechanger della flotta, aeromobile che – dicono da Ryanair – agevolerà la compagnia nella riduzione dei costi, del consumo di carburante, delle emissioni sonore e di anidride carbonica.

I corsi di formazione si svolgeranno nel 2021 per essere pronti per l’estate 2022 a ricoprire posizioni in tutta Europa. Ryanair ha stretto una partnership con la Airline Flight Academy di Dublino per offrire corsi di formazione per Boeing 737 come parte di questa campagna di reclutamento.

Ma i 2 mila posti futuri non sono i soli in palio. Rimanendo all’Italia, sul sito di Ryanair ci sono 19 profili ricercati da Bergamo a Venezia, passando per Roma, Bari, Pisa, Cagliari, Torino, Perugia, Milano, Lamezia Terme, Brindisi, Catania e Palermo. Si ricercano prevalentemente ingegneri, personale per il reparto di risorse umane, assistenti di volo. Tutte le informazioni sui lavori offerti e su come candidarsi si trovano sul sito di Ryanair.