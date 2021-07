Il "Rosario per l'Italia" voluto dal Papa fa tappa a Trapani

20/07/2021 00:00:00

Era stato papa Francesco ad aprire la prima trasmissione del “Rosario per l’Italia” quale segno di unità del paese durante il difficile momento della pandemia.

La staffetta tra i più importanti Santuari mariani italiani mercoledì prossimo 21 Luglio fa tappa a Trapani, nella splendida cornice della cappella della Basilica della Madonna di Trapani dove da secoli si venera un’immagine della Madonna con il bambino attribuita a Nino Pisano di particolare bellezza: un’ immagine duplicata dagli artigiani trapanesi e diffusa non soltanto in molte città italiane ma anche in Spagna, Francia, Tunisi, Casablanca, nei porti del Mediterraneo fino ai grandi musei di Parigi e Londra.

Mercoledì prossimo la preghiera per il nostro paese, presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli, alzerà lo sguardo a quel “lago di Tiberiade” come lo chiamava Giorgio La Pira che è il nostro mare mediterraneo.

Il Santo Rosario andrà in onda su Tv2000 ( canale 28 DT e 157 Sky) e sulle radio del circuito Inblu dalle ore 20.50 e sui social delle emittenti della Conferenza Episcopale italiana.

Le meditazioni sono a cura di mons. Gruppuso Gaspare, prof.ssa Munafò Anna Maria, don Orlando Angelo Daniele, don Pizzitola Fabio, sr. Posla Michela OMVF. L’animazione a cura di alcuni componenti del coro diocesano “Virgo drepanensis”: Bruccoleri Antonina, Bruccoleri Rocco, Buffa Giuseppe, D’Anna Gabriella, D’Anna Pierluigi, Federico Salvatore, Marrone Daniela, Messina Claudia. All’ organo: Vivona Gabriele Dirige: M° Maiorana Giuseppe.