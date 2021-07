Marsala, oggi inizia la raccolta firme per cambiare senso di marcia alla Via Giacalone

21/07/2021 08:18:00

Inizia oggi a Marsala una raccolta firme per il cambio del senso di marcia della Via Giacalone. Da poco più di un mese la strada che collega la litoranea dello Stagnone alla Sp21 si può percorre solo in entrata, ma questa decisione non soddisfa residenti e soprattutto i titolari delle attivita turistiche-commerciali che si trovano nell'area.

L'associazione "Amici dello Stagnone" a partire da oggi, mercoledì 21 luglio, inizia la raccolta firme per la petizione finalizzata alla riapertura della via Giacalone.

"Troverete per una settimana (incluso sabato e domenica) - scrivono i responsabili sul gruppo facebook "Vogliamo che la via Giacalone torni a senso unico in uscita verso la sp21" - presso l'infopoint dell'Imbarcadero storico un modulo in cui apporre la propria firma. Sarà obbligatorio venire a firmare muniti di documento di identità. La petizione verrà depositata presso il Tribunale di Marsala. Noi non smettiamo di lottare. E mai smetteremo".