 Trapani, infermieri volontari assisteranno i disabili in spiaggia

22/07/2021 11:00:00

Infermieri volontari assisteranno nel tempo libero i disabili nel nuovo lido senza barriere di Erice. L'iniziativa è del sindacato Nursind di Trapani che ha avviato una collaborazione con il lido Smile, inaugurato ieri dall'amministrazione comunale di Erice.

Per Francesco Frittitta, presente al taglio del nastro, "il sindacato Nursind chiederà ai suoi assistiti un'opera di volontariato presso questa struttura. Il sindacato non è soltanto difesa dei diritti dei lavoratori ma è anche uno strumento di aiuto per i più deboli. Continuiamo a lavorare in sinergia con le associazioni e le pubbliche amministrazioni al fine di migliorare le condizioni dei soggetti più deboli non solo all’interno degli ospedali e delle private abitazioni, ma anche nei luoghi pubblici e di svago come la spiaggia".