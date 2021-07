23/07/2021 11:59:00

Ieri pomeriggio è scappato Woody, i proprietari lo cercano. Il cane è scappato da casa, in via Mazara, nei pressi di Unieuro, è stato visto allontanarsi verso la zona di via Mazara Vecchia.

Woody un bel cane maremmano di otto anni, colore bianco. Ha un collare di cuoio marrone ed è provvisto di microchip. La famiglia ne è molto affezionata e lo cerca disperatamente. Chi lo vedesse o lo trovasse può scrivere alla nostra redazione a redazione@tp24.it o alla nostra pagina Facebook.