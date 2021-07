Cresce il focolaio Covid a Pantelleria: l'aggiornamento

23/07/2021 18:26:00

Cresce il focolaio di Covid 19 a Pantelleria. L'isola oggi conta 57 persone positive al Coronavirus (qui tutti i dati in provincia). Sono tutte collegate al focolaio partito nei giorni scorsi da una festa privata dove erano presenti soprattutto giovanissimi.

In questi giorni è stato effettuato il contact tracing, cioè tracciare i contatti con le persone risultate positive e isolarle per evitare il diffondersi del contagio. Molti nuclei familiari si trovano in quarantena, e diverse attività sono chiuse per la presenza di positivi o congiunti che si trovano in isolamento.

Fatto sta che in pochi giorni sull'isola i contagi sono aumentati vertiginosamente, e per un po' si è paventato il provvedimento drastico della zona rossa. Il sindaco Vincenzo Campo ha emesso un'ordinanza, che in prima battuta doveva essere più severa, ma si è ammorbidita strada facendo.

Non è obbligatorio il tampone per entrare sull'isola ma, si legge nel documento, "su base volontaria le persone che giungono sul territorio possono sottoporsi al tampone rapido rinofaringeo gratuito presso il presidio sanitario istituito all’interno del distretto sanitario, ubicato alle spalle dell’Ospedale Bernardo Nagar, oppure presso altro presidio messo a disposizione dagli Organi sanitari del territorio".

L'obbligo dei controlli è invece indirizzato alle compagnie di trasporto dei passeggeri.

"È fatto obbligo a tutte le autorità interessate - si legge ancora nel documento - società concessionarie e di trasporto passeggeri, ognuno per le proprie competenze, di adottare tutte le misure necessarie per eseguire i controlli preventivi all’atto dell’ingresso di persone fisiche sul territorio comunale (aeroporto e porto, compreso l’arrivo di aeromobili ed imbarcazioni non adibite al trasporto pubblico)".

E' inoltre obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi dove non è possibile osservare il distanziamento.

Sull'isola però si è ancora indietro per quanto riguarda le vaccinazioni. Doveva essere "Covid free" per poter accogliere in sicurezza i turisti per la stagione estiva, ma Pantelleria è il comune con la percentuale più bassa di vaccinati in provincia di Trapani.

In questi giorni è andato sull'isola il commissario dell'Asp per "sensibilizzare" la popolazione. Come? "Tra le iniziative in campo effettuata una diretta Facebook per ricordare l'importanza del vaccino, per proteggere se stessi ma soprattutto per non inficiare la Campagna di vaccinazione che deve arrivare a una copertura pari almeno al 70% della cittadinanza".