Enorme e tecnologica serra di marijuana scoperta a Salemi. Denunciato un marsalese

23/07/2021 12:40:00

Una serra per la coltivazione di marijuana all’interno di un fabbricato rurale. E' stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Salemi. Un giovane di Marsala, di 22 anni, G.G.B. le sue iniziali, nullatenente e con precedenti alle spalle è stato denunciato.

Ad insospettire i finanzieri era stato un impianto di videosorveglianza posto all’esterno dell’immobile, tecnologicamente troppo avanzato rispetto allo stato di degrado del fabbricato; oltretutto l'impianto era alimentato da un allaccio abusivo collocato sulla linea elettrica a poca distanza dal luogo. L'immobile risultava intestato ad una persona deceduta.

I finanzieri poi sono risaliti al giovane che è stato rintracciato a Marsala e condotto a Salemi. La serra era dotata dei piuÌ€ moderni impianti di irrigazione, condizionamento ed irraggiamento per la coltivazione di piante indoor, contenente oltre 150 vasi di terriccio. In ognuno dei vasi era presente la radice della pianta giaÌ€ estirpata, mentre una sessantina di ulteriori piantine piuÌ€ piccole era ancora in fase di crescita. Imponente eÌ€ risultata anche la dotazione di terriccio e fertilizzante (13 taniche da 5 litri, riposte alla rinfusa senza alcuna cautela).

I militari hanno richiesto inoltre l’intervento di personale idoneo dell’ENEL per rimuovere l’allaccio abusivo, realizzato in modo professionale con materiale anch’esso sottratto alla rete elettrica pubblica. L’ammontare del furto dell’energia elettrica eÌ€ stato stimato in oltre 150.000,00 euro.

A casa del giovane sono stati trovati ulteriori semi di cannabis e foglie essiccate di marijuana.

D’intesa con l’AutoritaÌ€ Giudiziaria di Marsala, il giovane è stato denunciato a piede libero per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti e furto aggravato, mentre tutte le attrezzature, l’impiantistica ed il fabbricato rurale adibito a serra eÌ€ stato sottoposto a sequestro d’iniziativa, successivamente convalidato.

Un investimento tanto imponente presupponeva un corrispondente ritorno economico garantito da una folta schiera di consumatori locali, a cui l’esame delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza potrebbe dare, nei prossimi giorni, una precisa identitaÌ€.