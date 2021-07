Il Far West leghista

24/07/2021 15:30:00

Far West. Il termine -lontano ovest-indica i territori degli Stati Uniti d'America in particolare nel periodo della loro progressiva occupazione da parte degli statunitensi o immigrati bianchi, più o meno lungo tutto il XIX secolo.

Nell'immaginario americano rappresentò anche un ideale; una terra di frontiera, tutta da esplorare e costruire, dove la legge e l'ordine sociale ancora non erano arrivati e dove si poteva essere liberi. Incarnò anche il prototipo di una conquista sudata metro dopo metro, e quindi frutto della forza di volontà e di quella delle armi.

Nella storia del West sono infatti spesso narrate le vicende dei pionieri, degli esploratori, dei cowboy, dei banditi, dei criminali, degli sceriffi, dei militari, dei cercatori d'oro.

La locuzione è tornata allorquando l'assessore alla sicurezza della Lega di Voghera ,docente di diritto penale, ex funzionario di Polizia ha causato la morte, in che termini lo stabilirà la magistratura, di un uomo, che nel frattempo lo ha posto agli arresti domiciliari e ha chiesto al GIP la conferma di tale provvedimento per il rischio di reiterazione del reato o inquinamento delle prove. Essendo la vittima un extracomunitario si è innescata la strumentalizzazione politica dell'accaduto. Non inganni la descrizione del responsabile, è utile per la comprensione della vicenda, perché la sua formazione professionale e poi politica lo hanno condotto certamente all'incarico istituzionale.

Ed è indubbio che per il Carroccio la difesa è sempre legittima. L'avvento della pandemia ha fatto dimenticare la riforma della legge in tal senso, voluta dai frequentatori di Pontida che al primo comma dell'articolo 52 del c.p. recita: Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa [55; 2044 c.c.]. Nello stesso articolo viene affermato che sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma, se qualcuno è legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati-il proprio domicilio- usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:a) la propria o la altrui incolumità;b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione . Entrambi i protagonisti sono ed erano molto conosciuti . È al vaglio degli inquirenti un video in cui l'assessore viene colpito da un pugno,cade si rialza e si allontana, ma non lo si vede impugnare l'arma. Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Stampa", alcuni studenti lo ricordano come una persona preparata.

Dalle loro parole sarebbe emersa però una citazione che il professore era solito utilizzare durante le sue lezioni e cioè quella "dell'imprenditore Fumagalli derubato dalla domestica romena". Così come è tornata alla ribalta una sua vecchia intervista in cui sosteneva che, in caso di aggressione, "sparare deve essere un'extrema ratio". L'ipotesi di reato della procura è "eccesso colposo" nella legittima difesa. Fatto sta che sta un uomo è morto e che se l'arma non l'avesse utilizzata l'assessore, era senza sicura. Non si era fatta attendere il commento di Salvini con il solito video social:"È partito un colpo accidentale che purtroppo ha ucciso uno straniero". Altre reazioni, il segretario Letta:" stop armi private ". Il M5S evoca appunto il "lontano occidente". L'eurodeputato della Lega Ciocca originario di Pavia:" senza l'intervento dell'assessore, probabilmente staremmo a parlare di una violenza su una ragazza innocente". Non solo nella fattispecie, il vero "Far West" è l'asserviménto delle tragedie.



Vittorio Alfieri