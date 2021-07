25/07/2021 12:02:00

In circa 200 ieri sera a Trapani sono scesi in piazza per manifestare contro il green pass considerato una dittatura sanitaria. Il raduno è avvenuto a piazza Vittorio Veneto.

Tra i manifestanti anche i no mask. Anche Trapani ha aderito ad una manifestazione che ha coinvolto le piazze d'Italia. In green pass divide e fa discutere ma dal 6 agosto entrerà in vigore.