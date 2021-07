Aggiornamenti sul Covid in Sicilia. Oggi più di 600 casi, altri 25 ricoveri ma ...

28/07/2021 17:38:00

Sono 627 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore su un totale di 22.766 tamponi processati (quasi il doppio di quanti ne sono stati fatti ieri).

Per questo motivo l’indice di positività è sceso al 2.75% (ieri era al 3.83%). Si registrano anche 6 nuove vittime (esattamente come ieri) e i guariti/dimessi sono 186. Attualmente in Sicilia ci sono 8.943 persone positive (+435 rispetto a ieri). Sul fronte ospedaliero sono adesso 289 i ricoverati, 25 in piu’ rispetto a ieri ma va detto anche che in terapia intensiva adesso sono 26 i ricoverati, quattro in meno.

La distribuzione dei nuovi casi per provincia

Palermo 139; Catania 116; Caltanissetta 104; Agrigento 93; Ragusa 68; Enna 43; Siracusa 33; Trapani 28; Messina 3