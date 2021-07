 Covid, Abrignani: chi è vaccinato riduce fino al 90% il rischio di trasmettere l’infezione

28/07/2021 11:23:00

"Chi è vaccinato riduce fino al 90% il rischio di trasmettere l’infezione". Lo dice il marsalese Sergio Abrignani, membro del Comitato Tecnico Scientifico.

"Premesso che il rischio zero in medicina non esiste e che sta circolando una variante estremamente contagiosa, la Delta, la vaccinazione riduce in modo impressionante sia il rischio di ospedalizzazione e morte, che il numero di contagi. Dunque anche le possibilità di trasmettere il virus: se non sono positivo, non posso infettare altre persone" dichiara Sergio Abrignani che è professore ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano.

Abrignani spiega che "il ciclo completo di vaccino Pfizer (due dosi) protegge all’88% da malattia grave e morte e tra il 65 e il 90%, secondo gli ultimi dati inglesi, dal rischio di contagiarsi e quindi trasmettere l’infezione. È fondamentale che gli under 40 si vaccinino, per vari motivi: proteggere sé stessi, i propri cari (soprattutto se fragili) ed evitare che il virus continui a circolare. Nell’ultimo mese l’età media dei nuovi contagi è 27 anni e il 24,8% dei casi ha riguardato la fascia 0-18 anni. Lasciare un’intera fetta di popolazione non vaccinata può portare allo sviluppo di nuove varianti".