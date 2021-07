Consulente Procura di Marsala rieletto presidente interprovinciale dei Chimici e Fisici

28/07/2021 08:40:00

Vincenzo Nicolì, consulente della Procura di Marsala in diverse importanti inchieste, è stato rieletto presidente del Consiglio dell’Ordine interprovinciale (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani) dei Chimici e Fisici di Sicilia.

Nicolì è stato riconfermato alla guida dell'ordine per il quadriennio 2021-2025. Vicepresidente è il fisico Salvatore Piraneo, dirigente dell’Asp di Agrigento. Del consiglio, inoltre, fanno parte Delia Chillura, del dipartimento Stebicef dell’Università di Palermo, Filippo Giglio, libero professionista, Maria Concetta Borgese, ex dirigente Icqrf, Andrea Macaluso (Arpa Sicilia) e Salvatore Campanella (Arpa Sicilia). Collegio dei revisori: Claudio Armetta, Leonarda Gulotta e Karminos Gallias.

“E’ un bel gruppo di lavoro – dice Nicolì - costituito da professionisti di diversa esperienza, di elevata professionalità e competenza da mettere a servizio dei colleghi e del territorio”. Un importante riconoscimento, dunque, per Nicolì che la Procura marsalese ha incaricato di fornire consulenze tecniche nei procedimenti avviati a carico dei poliziotti mazaresi accusati di avere redatto una relazione di servizio, per la Procura “falsa”, al fine di scagionare due di loro dalle imputazioni di omissione d’atti d’ufficio e falso ideologico in concorso, e anche nell’indagine sfociata nel sequestro della Sarco. Tutte indagini condotte dalla sezione di pg della Guardia di finanza della Procura all’epoca in cui era diretta dal luogotenente Antonio Lubrano, coadiuvato dal maresciallo Salvatore Missuto.