Covid, in provincia di Trapani 505 positivi. Il focolaio cresce a Pantelleria: 82 casi. I dati

29/07/2021 14:00:00

Covid, in provincia di Trapani 505 positivi.

Sono più di 500 le persone positive al Covid 19 in provincia di Trapani. Nell'ultimo bollettino fornito dall'Asp di Trapani si registra un aumento di 35 attualmente positivi.

Con esattezza sono 505 le persone con il Covid e di queste 12 sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva. Non ci sono decessi. Pantelleria continua a vedere crescere il numero dei positivi, sono gli stessi di Marsala:82. In testa sempre Mazara del Vallo, 147.



Vediamo il dettaglio, tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bolletino:

Alcamo 42(+1); Buseto Palizzolo 5 (+4); Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 15 (+4); Castellammare del Golfo 10 (+2); Castelvetrano 8 ; Custonaci 2; Erice 40(+9), Favignana 8; Gibellina 0; Marsala 82 (-7); Mazara del Vallo 147 (+3); Paceco 5; Pantelleria 82 (+7); Partanna 3 ; Petrosino 1; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 8 (+5); San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 1; Trapani 35(+2); Valderice 3; Vita 4.

Totale casi attuali positivi: 505(-35)

Deceduti in totale 345

Guariti in totale 14057 (+22)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0

Ricoverati nei reparti ordinari 12

Tamponi molecolari 346, Test antigene 251.