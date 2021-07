Arrestato in Spagna narcotrafficante di Partanna. Era latitante dal 2019 

29/07/2021 09:10:00

E’ stato arrestato in Spagna il latitante Fortunato Stassi, 66 anni, di Partanna (provincia di Trapani), ricercato dal 2019. Stassi deve scontare una pena di 11 anni e 7 mesi di carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri del Ros, i militari dell’Unidad central operativa della Guardia Civil a Fuengirola, in Spagna. L’attività, spiega un comunicato, è stata coordinata dalla procura della Repubblica - direzione distrettuale Antimafia di Roma ed è stata svolta con il supporto del servizio per la cooperazione internazionale di polizia - progetto I-can.

Stassi, dopo aver lasciato, negli anni '90, la Sicilia, dove era stato coinvolto - spiegano ancora gli investigatori - in alcune inchieste che avevano disvelato i suoi rapporti con le famiglie mafiose di Partanna e di Campobello di Mazara (Tp), si era trasferito a Roma, creando un’importante rete di relazioni con narcotrafficanti della 'ndrangheta e della criminalità romana, garantendosi canali di approvvigionamento di stupefacenti utilizzati in favore dei clan attivi nella capitale.

Al momento dell’arresto, l’uomo è stato trovato in possesso di una carta d’identità falsa. L’operazione, conclude la nota, condotta grazie alla costante collaborazione tra l’arma dei carabinieri e la guardia civil, ha confermato come la Costa del sol sia un importante snodo delle rotte del narcotraffico che alimentano il mercato italiano.