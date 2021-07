Mazara, gli eventi di oggi e domani: Mogol e Lipari 

29/07/2021 16:15:00

Sarà Mogol, il grande poeta della canzone italiana, il protagonista dello spettacolo musicale in programma oggi, giovedì 29 luglio, alle ore 21,30 nell'Arena del Mare (area esterna mercato alimentare porto nuovo). E' il primo appuntamento della Rassegna "Dieci... In Estate 2021" promossa dall'associazione "Canto del Marrobbio" con il patrocinio del Comune.

"Lo spettacolo 'Mogol racconta Mogol' - sottolinea l'associazione Canto del Marrobbio - è una narrazione appassionata del grande poeta della canzone italiana, unita alla interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e non solo, eseguite da Monia Angeli alla voce e Stefano Nanni al pianoforte e con Riccardo Cesari alla chitarra e voce.

SaraÌ€ lo stesso Mogol a presentare i suoi più grandi successi tra aneddoti, narrazioni e ricordi, non solo dello storico sodalizio con Lucio Battisti, ma anche tanti brani scritti per altri interpreti come Cocciante, Mina, Mango, Celentano, Moranti, Dalla.

"Il secondo appuntamento - annuncia Il Canto del Marrobbio - è in programma venerdì 30 luglio alle ore 21,30 con la comicità dissacrante di Roberto Lipari e il suo spettacolo 'Non ce n’è comico', nato nel periodo di pandemia e che garantirà risate e spensieratezza come solo Lipari sa fare, con la sua sagacia, la sua arguzia e la sua, sempre attenta e attuale, ironia.