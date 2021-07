Musei sotto le stelle a Mazara. Concerto per archi a Triscina 

30/07/2021 16:10:00

Ritorna al museo diocesano di Mazara del Vallo l’appuntamento con l’iniziativa serale “Museo sotto le stelle”. Quest’anno, le attività si aprono con la presentazione del volume “Persistenze” di Stefania La Via, insegnante, letterata e direttore dell’Archivio storico diocesano di Trapani.

L’evento del 31 luglio, curato in collaborazione con “Zona blu – Estate 2021” – Città di Mazara del Vallo, si inserisce, con i suoi frammenti poetici, nel clima del tempo estivo, dedicato alla cultura artistica e letteraria, per una riflessione sulla memoria, le emozioni, il senso della storia. In seguito sarà possibile visitare il museo diocesano “in notturna” fino alle 24.



Il 1° agosto la serata sarà dedicata alla presentazione del restauro del dipinto raffigurante “il Battesimo di Ruggero”. La grande tela, realizzata dal pittore Vincenzo Blandina nel 1712, mostra il battesimo del piccolo Ruggero, quarto figlio del re Federico II d’Aragona, avvenuto nella cattedrale di Mazara nel 1318. Il restauro è stato operato da Gaetano Edoardo Alagna, che parteciperà alla presentazione dell’intervento, spiegandone i dettagli. “Dopo la lunga e sofferta pausa dell’ultimo anno, la serie di eventi e aperture serali del museo diocesano vuole riprendere il dialogo con chi ama la storia, l’arte, la fede, la bellezza”, spiega Francesca Paola Massara, direttore del museo, che dedica una sezione della Sala degli Argenti all’esposizione di miniature architettoniche della Mazara monumentale, eseguite da Ignazio Auguanno.

Dalle 21.30 alle 23.30 sarà offerta la possibilità di visite gratuite, guidate dallo staff del museo. L’apertura serale straordinaria si ripeterà tutti i venerdì e sabato di agosto, dalle 21.30 alle 23.30.

TRISCINA. Venerdì 30 luglio, alle ore 21.30, presso gli Spazi Culturali di Triscina, nei pressi dell’entrata al Parco archeologico di Selinunte, si terrà il secondo appuntamento con l’Estate Castelvetrano Selinunte 2021, con un concerto de “I musici della Concordia”. Il concerto per archi sarà guidato dal violinista, maestro Nicola Breda, con il supporto della pianista Biancamaria Targa.

Ad esibirsi saranno i giovanissimi dell’”Orchestra giovanile Auditorium - Giovanissimi in concerto”, provenienti da alcune scuole medie ad indirizzo musicale della provincia di Padova, nell’ambito dell’Associazione “I musici della Concordia”.

Sarà proposto un excursus attraverso diverse epoche storiche e vari generi musicali, tra classici del barocco, ma anche celebri colonne sonore, tra cui “C’era una volta in America” dell’immortale Ennio Morricone, e canzoni pop di successo. A far da cornice all’evento, il suggestivo panorama al chiaro di luna sul mare e su parte del Parco Archeologico di Selinunte nelle vicinanze di Triscina.

Dopo il successo della prima, con l’evento “Filosofando” a cura del prof. Bonanno, a cui ha partecipato una folta platea, entra nel vivo il palinsesto dell’Estate Castelvetranese. Sabato, sarà la volta della serata dedicata ai cortometraggi con “Corti d’estate”.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.