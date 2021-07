Scuola. Rinnovati i vertici provinciali della Snals Confsal di Trapani

30/07/2021 02:00:00

Si è svolto giorno 17 giugno 2021 il XII congresso provinciale dello Snals Confsal di Trapani con l’elezione del nuovo Consiglio provinciale per il quadriennio 2021/2025.

A guidare il sindacato autonomo della scuola è stata riconfermata la Sig.ra Clelia Casciola, dopo formale elezione avvenuta all’unanimità.



I lavori si sono svolti in un clima di sereno e costruttivo confronto, e il segretario si è messo al lavoro per l’insediamento della nuova segreteria, non prima di aver ringraziato il consiglio provinciale per la fiducia accordata.



Sono stati eletti componenti provinciali del consiglio, collegi e consulte:

Abbagnato Vincenza, Angileri Maria, Castiglia Giuseppina, Catalfo Valentina, Ciruolo Pamela, Cudia Vittoria, Curatolo Patrizia, Damiani Bartolo, D’Andrea Maria, De Benedetti Anna Maria, Giacalone Giovanna, Giacalone Vito Giuseppe, Grasso Silvana Calogera, Grillo Baldassare, Luppino Giuseppe, Marino Mariano, Napoli Calogero, Pipitone Nicola, Renda Angelo, Saladino Leonardo, Salemi Renato, Scalabrino Giuseppe, Sciacca Antonino, Sinacori Antonino, Vazzana Vincenzo.