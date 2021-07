Appena iniziato, è già stato sospeso il "Marsala Village"

30/07/2021 10:00:00

Appena iniziato è stato già sospeso il "Marsala village", una delle manifestazioni di punta del cartellone estivo marsalese (oltre, si intende, alla decina di replica del film dei "Me contro te").

L’organizzazione di “Marsala Village” rende noto che per sopravvenuti problemi tecnici salta la programmazione che prevedeva spettacoli e animazione nelle giornate del 29, 30 e 31 presso Contrada San Filippo e Giacomo.

Alla luce di tale comunicazione e in vista delle nuove regole sanitarie previste a partire dall’ormai prossimo 6 agosto, l’Amministrazione Comunale di Marsala ha quindi deciso di sospendere momentaneamente e in via precauzionale “Marsala Village”. Questo per rimodularne attività, tempi e luoghi che tengano conto delle esigenze legate al rispetto della normativa, che limita la fruizione degli spettacoli solo a chi sarà munito di Green Pass.

Tutto il resto del programma dell’Estate Marsalese rimane invariato. Per ora.