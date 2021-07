Vittorio Lentini, della Società Canottieri Marsala è stato ammesso al GAN Cadetti 2021

31/07/2021 15:09:00

Vittorio Lentini, timoniere di punta nella categoria Cadetti della Società Canottieri Marsala, farà parte del Gruppo Agonistico Nazionale (GAN) Cadetti 2021. La notizia è stata ufficializzata a seguito della terza Tappa del Trofeo Kinder, che si è tenuta a Bari, dal 23 al 25 luglio.

Vittorio Lentini, in questa occasione si è classificato in quarta posizione, confermando la sua preparazione tecnica che lo ha sempre portato tra i primi posti in classifica. "Ci siamo allenati tanto per raggiungere questo obiettivo – ha dichiarato con orgoglio Mario Noto, direttore sportivo della Società Canottieri Marsala - e finalmente ci siamo riusciti. Sono molto soddisfatto di Vittorio e degli ottimi risultati che sta collezionando ad ogni competizione a cui partecipa".

Si tratta di una qualificazione di grande prestigio; il progetto Gan Cadetti, infatti, raduna in un unico gruppo i migliori timonieri italiani, grazie ad una commissione che valuta il livello tecnico degli atleti e i risultati raggiunti nelle regate nazionali organizzate dall’Associazione Italiana Classi Optimist (AICO).

“Sono contentissimo di essere riuscito ad entrare al GAN – ha detto il giovanissimo Vittorio Lentini -, era il mio obiettivo per quest’anno e adesso avrò la possibilità di confrontarmi con altri ragazzi di tutta Italia e con allenatori nazionali che mi faranno crescere. Sarà certamente impegnativo ma io ce la metterò tutta, lo devo al mio allenatore Mario Noto, che ha sempre creduto in me e mi ha incoraggiato. Un ringraziamento va anche alla coach Giuliana Liuzza. Non vedo l’ora di cominciare!”

Nella regata di Bari, tra i Cadetti, ottime prestazioni anche per Filippo Noto, che si è sempre posizionato tra i primi posti, ma che purtroppo è stato penalizzato da una squalifica per partenza anticipata, scendendo di fatto alla 15esima posizione in classifica generale. Il prossimo appuntamento con la vela è proprio a Marsala, giovedì 5 e venerdì 6 agosto, con i Trofei Massimo Attinà e Ferdinando Montalto, organizzati dalla Società Canottieri.