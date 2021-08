Erice, Strongone dai Cinque Stelle a Via

01/08/2021 11:25:00

Il consigliere comunale di Erice Eugenio Strongone lascia il il gruppo consiliare Misto “per incomprensioni – dice – con il capo-gruppo Alessandro Barracco” e aderisce al gruppo Movimento Via - Movimento Cives, guidato da Simona Mannina.

“Barracco – spiega il dissidente – in più di una occasione non ha tenuto conto del mio ruolo di vice capo-gruppo, sostituendomi, a mia insaputa, nelle conferenze dei capi-gruppo, da altri consiglieri”. Poi una precisazione: “Rimarrò, però, saldamente portavoce del Movimento 5 Stelle”.

“Ringrazio il consigliere Strongone – afferma Simona Mannina- per la fiducia accordata al neo gruppo consiliare Movimento Via- Movimento Cives, e accetto, insieme con i componenti del gruppo, Alessandro Manuguerra (appartenente al movimento VIA) e la consigliera Bruna Arceri (del movimento Cives), con grande piacere il collega e amico Eugenio, con l'augurio che sia la continuazione di una collaborazione fattiva e propositiva”.