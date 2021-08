04/08/2021 09:40:00

Con il respiratore, la voce stremata, in lacrime. E' un forte appello quello della signora Maria, lanciato dal letto del Covid Hospital di Ribera. 56enne no-vax ricoverata per Coronavirus, Maria raccoglie le forze per girare questo video diffuso dall'Asp di Agrigento. "Ho sbagliato a non vaccinarmi, è una malattia bruttissima, sto malissimo. Qui siamo tutti senza vaccino e siamo pentiti. Correte a vaccinarvi".

Dice più volte che si sta malissimo, e ringrazia i medici e gli infermieri che l'hanno curata, nel suo video per invitare le persone a immunizzarsi e a non fare il suo stesso errore.